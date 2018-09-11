В Краснодаре стартовала акция «Поздравь любимый город»

Она посвящена празднованию 225-летия краевой столицы.

«Приглашаем жителей Краснодара записать свое видеопоздравление ко Дню города. Авторы трех лучших поздравлений станут обладателями пригласительных билетов на две персоны в Музыкальный театр «Премьера» имени Л. Г. Гатова на музыкально-драматический спектакль «Наш маленький Париж», а генератор случайных чисел определит тех, кто получит памятные подарки», — рассказала начальник городского управления культуры Ирина Лукинская.

Принять участие в акции «Поздравь любимый город» может любой житель города. Для этого необходимо: быть подписчиком Музыкального театра и Центра культуры города Краснодара в Instagram, разместить в своем профиле видеопоздравление продолжительностью не более 1 минуты, которое завершится фразой: «С Днем рождения, любимый город!», поставить в комментариях хэштег #Краснодару225.

Итоги акции подведут 22 сентября в 18:00 в прямом эфире в аккаунте Центра культуры, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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