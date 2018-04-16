В Краснодаре стартовала акция «Стена Памяти»

В краевой столице в День Победы на Театральной площади покажут истории кубанцев, которые защищали Родину в годы Великой Отечественной войны.

Днем 9 мая на экране администрации города будет идти видеоролик о героях. Чтобы в него вошла история вашего родственника, нужно до 30 апреля отправить копию фотографии предка и небольшой рассказ о его судьбе на адрес электронной почты tasyakos@mail.ru.

«Тем самым можно сказать в очередной раз слова благодарности за наш мир, за наше голубое небо. Эта акция не может оставить никого равнодушным. Она остается в наших сердцах», — сказала заместитель начальника управления культуры Краснодара Ирина Удовицкая.

Свою стену памяти установили и в Геленджике. В селе Дивноморском в центральном парке появился 20-метровый стенд, на котором 175 фотографий участников Великой Отечественной войны.

Также в крае началась подготовка к всероссийской акции «Бессмертный полк». В прошлом году на Кубани в шествии приняли участие больше полумиллиона жителей. В Краснодаре маршрут колонны проходил от сквера имени Жукова по Красной к Вечному огню на улице Северной. В этом году «Бессмертный полк» пройдет так же 9 мая.

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