В Краснодаре стартовала акция «Эстафета Памяти»

В Краснодаре 19 февраля у Вечного огня на площади Памяти Героев торжественно открыли краевую патриотическую акцию «Эстафета Памяти».

Акция приурочена к 75-летию освобождения Кубани от фашистских оккупантов, которое будут отмечать в 2018 году. Она продлится до Дня памяти и скорби – до 22 июня 2017 года.

В краевом центре прошла торжественная передача лампады с зажженной свечой представителями сводных патриотических отрядов из станицы Воронежской Усть-Лабинского района и поисковой группы «Поиск» из Старокорсунской сводному отряду Поста №1 Краснодара. Свеча была зажжена от благодатного огня, привезенного из Иерусалима. А 21 февраля от Краснодара ее передадут Динскому району.

«Очень важно, чтобы значение Великой Победы понимали жители не только нашей страны, но и всего мира. Патриотизм – основа нашей силы и мощи, непобедимости России. И такие мероприятия воспитывают в подрастающем поколении гордость за державу, являются данью памяти всем тем, кто отдал свои жизни за защиту Родины», — сказал ветеран Великой Отечественной войны 93-летний Константин Бондарев.

За время акции горящая свеча побывает во всех 44 муниципальных образованиях края. «Эстафета Памяти» вернется в Краснодар 21 июня, накануне Дня памяти и скорби, и продолжится проведением 22 июня Всероссийской акции «Свеча Памяти», посвященной началу Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба мэрии города.

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