В Краснодаре стартовала антикварная выставка «Путешествие в мир кукол»

Экспозиция открылась 18 октября в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына.

На выставке представлена коллекция московского искусствоведа Марины Политовой, в которой есть старинные, театральные, традиционные народные куклы, куклы-обереги и этнографические куклы за столетие — с 1830 года по 1930 год. В истории это время принято называть «золотым веком» кукол. В коллекции Политовой около 800 раритетов.

В открытии выставки принял участие Краснодарский краевой театр кукол. Актриса театра Наталья Голубь представила присутствующим различные системы театральных кукол и провела мастер-класс по их управлению.

Выставка продлится до 9 декабря, сообщает пресс-служба музея.

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