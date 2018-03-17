В Краснодаре стартовала конференция российских пульмонологов

В Центр грудной хирургии НИИ-ККБ №1 в марте прибыли главные внештатные пульмонологи ЮФО.

В рамках научной встречи под руководством главного пульмонолога России, директора НИИ Пульмонологии РАН Сергея Авдеева специалисты рассмотрят важнейшие проблемы профилактики и лечения заболеваний легких и дыхательных путей, а также пути их решения.

Основная часть программы межрегиональной конференции будет состоять из лекций, посвященных общим вопросам пульмонологии, разбору сложных клинических случаев. Пульмонологи, рентгенологи и терапевты из федеральных медицинских центров и клиник Юга России обсудят новейшие методики диагностики и лечения воспалительных и бронхообструктивных заболеваний легких и другие вопросы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник