В Краснодаре стартовала Неделя ГТО

На Театральной площади 24 марта дали старт тематической неделе, посвященной пятой годовщине внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» в России.

«Наш Краснодар один из первых в стране официально закрепил День ГТО в городском Календаре памятных дат. Именно 24 марта пять лет назад президент Путин подписал указ о внедрении комплекса в нашей стране. Посмотрите, весенний дождь не стал препятствием для молодых краснодарцев, чтобы отметить этот праздник своими спортивными достижениями. Они смелые, сильные, модные. Поддержать ребят пришли известные спортсмены и тренеры», — сказал Олимпийский чемпион Александр Москаленко.

Организаторы приняли решение из-за непогоды сократить праздничную программу и объявили о том, что продолжить тестирование желающие смогут в любой день следующей недели, которая объявлена Неделей ГТО.

Состоялась передача Эстафеты ГТО. Из рук главы городского штаба Всероссийского детско-юношеского патриотического движения «Юнармия» Виталия Львова эстафетную палочку получил президент Федерации самолетного спорта края Сергей Тхорь.

Сразу после церемонии, несмотря на непогоду, все желающие приступили к испытаниям на восьми тестовых площадках, которые были развернуты перед администрацией города. В группе поддержки были известные чемпионы и организаторы городских массовых спортивных мероприятий Ирина Караваева и Александр Москаленко, Ирина Корсикова-Слонова, Алексей Пшеничный и Анатолий Плотников.

Самые многочисленные команды выставили КубГТУ и ИМСИТ, Кубанский государственный медицинский университет и Краснодарский медицинский институт высшего сестринского образования, а также Кооперативный институт, Краснодарский монтажный техникум и колледж права, экономики и управления.

Основные тестирования состоятся 26 марта в 16:00 во Дворце спорта «Олимп» и 30 марта в 13:00 на стадионе «Труд».

Подробную информацию обо всех нормативах и возрастных ступенях прохождения комплекса можно будет узнать на информационной площадке ГТО, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.