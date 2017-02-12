В Краснодаре стартовали акции к 74-летию освобождения города

В Краснодаре 12 февраля проходят мероприятия, посвященные 74-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

В центре, на углу улиц Красной и Гимназической, в 14:00 покажут реконструкцию боев за освобождение города.

В этом месте в феврале 1943 года разведчики 121-го горно-стрелкового полка установили знамя Победы на здании крайкома ВКП (б), сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе управления по делам молодежи Краснодара.

В сквере имени Жукова состоится концерт. Акции также запланированы и у музеях города.

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