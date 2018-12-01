В Краснодаре стартовали памятные городские соревнования по спортивной борьбе. Фото

Турнир памяти ветеранов спортивной борьбы Кубани открылся 1 декабря во Дворце спорта «Олимп».

В состязаниях принимают участие около 400 спортсменов из Краснодара и 16 муниципалитетов края. В 2018 году впервые в программу, помимо греко-римской борьбы, включены вольная и женская спортивная борьба. Возраст участников — от 14 до 16 лет.

Перед началом турнира участники и болельщики поименно вспомнили всех, кто внес вклад в развитие этого вида спорта на Кубани, и почтили память великих борцов — начиная от Владимира Москаленко, ставшего первым в СССР мастером спорта по вольной борьбе, до Бесика Кудухова, принесшего в копилку Кубани две олимпийские медали.

«Этот турнир посвящен ветеранам, которые создали школу спортивной борьбы в Краснодаре и на Кубани. И вы, участники соревнований, — наследники их знаний и мастерства. Знайте, что в будущем мы хотим видеть вас чемпионами России и мира», —сказал глава города Евгений Первышов на открытии турнира.

Соревнования будут проходить два дня. Подведение итогов и награждение состоятся 2 декабря, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

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