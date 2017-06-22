В Краснодаре стартовали соревнования по спортивной гимнастике

В торжественной церемонии открытия соревнований принял участие заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вадим Пермяков.

Турнир состоится в рамках VIII летней Спартакиады учащихся России. Участие в нем примут более 200 юных гимнасток из 37 регионов страны.

Как рассказали в региональном министерстве физической культуры и спорта, соревнования пройдут на базе комплекса тренировочных залов «Чемпион».

Победители и призеры командного зачета станут известны 26 июня, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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