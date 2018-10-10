В Краснодаре стартовали Всероссийские соревнования по тайскому боксу «Кубок Кавказа»

В церемонии открытия принял участие первый заместитель главы края Андрей Алексеенко. От имени губернатора Вениамина Кондратьева он поприветствовал участников и болельщиков турнира.

«Я уверен, что соревнования по тайскому боксу общероссийского масштаба в дальнейшем будут проводиться в крае на постоянной основе. Отмечу, что у спортсменов региона уже есть ряд достижений в этом виде спорта. Тайский бокс — это, прежде всего, воспитание духа. Желаю бойцам ярких побед», — подчеркнул Андрей Алексеенко.

Он также отметил, что этот турнир имеет важное патриотическое значение, так как посвящен 75-й годовщине битвы за Кавказ.

«Кубок Кавказа» является крупнейшим спортивным мероприятием в Южном федеральном округе по тайскому боксу в 2018 году. Соревноваться с 10 по 13 октября будут более 200 спортсменов из 14 регионов в различных возрастных группах. Разыграют 79 комплектов медалей.

В рамках турнира пройдут семинары от главного тренера спортивной сборной команды России по тайскому боксу Виталия Ильина.

Федерация тайского бокса Краснодарского края является одной из сильнейших в России. На первенстве мира, которое проходило в Бангкоке в августе, спортсмены Краснодарского края в составе сборной команды России завоевали четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую медали, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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