В Краснодаре стартовало краевое первенство по кикбоксингу

Соревнования проходят во Дворце спорта «Динамо», в них участвуют 200 спортсменов от 12 до 17 лет.

Они поделены на возрастные категории и представляют 12 районов Кубани.

На первенстве соревнуются в трех разных дисциплинах — фулл-контакте, К-1 и сольных композициях.

«У ребят есть желание заниматься этим видом спорта потому, что они в нем видят себя в дальнейшем. Плюс все-таки у федерации, не только краснодарской краевой, но и российской, есть надежда, что кикбоксинг станет олимпийским видом спорта. Уже идут переговоры, и мы верим, что так оно и будет. И тогда будет еще больше мотивации», — сказал президент Федерации кикбоксинга Краснодара Алексей Орлов.

Кикбоксеры будут выходить на ринг в течение трех дней. Заключительные бои пройдут 9 декабря. Сильнейшие спортсмены турнира попадут в сборную Краснодарского края, которой в следующем году предстоит выступить на первенстве России.

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