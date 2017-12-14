В Краснодаре стартовало первенство края по художественной гимнастике

На соревнованиях выступят 550 гимнасток из 20 районов края. Возраст участниц — от 10 до 13 лет. В командах по десять человек.

В программе как личные, так и командные состязания. Турнир по традиции примет краснодарский «Баскет-холл», который уже стал для спортсменок и организаторов вторым домом.

«Этот зал удобный для соревнований, есть разминочная зона достаточно просторная, данное количество раздевалок нас устраивает. Зал очень хороший, жаль, что пока единственный. Мы немножко там тесним баскетболистов, которые хозяева в этом зале, но спасибо, что они нас терпят. Потому что пока лучшего зала, чем «Баскет-холл», у нас нет», — сказала директор Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике Татьяна Полионова.

Соревнования завершатся 17 декабря. По их итогам будет сформирована сборная Краснодарского края, которая в январе отправится в Элисту на первенство Южного федерального округа.

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