В Краснодаре стартовало празднование Дня города

В честь праздника запланированы спортивные, детские и музыкальные акции.

На стадионе «Кубань» утром 22 сентября стартовал турнир по мини-футболу среди детских дворовых команд на Кубок главы города.

Официальное празднование откроется в 11:00 на Театральной площади. В честь дня рождения краевой столицы там поднимут флаг Краснодара. Сразу после этого стартуют все основные события, большинство из них будет идти до вечера. Это ярмарки, театрализованные постановки, концертные программы и фестивали, которые развернутся во всех городских парках, скверах и на площадях.

Впервые в краевой столице состоится «CitiesФЕСТ» — фестиваль городов-побратимов. В 12:30 в Екатерининском сквере соберутся творческие коллективы из Болгарии, Италии, Америки, Германии, Кореи и Абхазии.

Вечером в парке 30-летия Победы пройдет фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы».

На Театральной площади, по традиции, тысячи горожан соберет гала-концерт.

Второй день празднования — молодежный. Театральная площадь 23 сентября разделится на тематические участки. Краснодарцы смогут позаниматься спортом, научиться основам чирлидинга и зумбы. Любой желающий сможет сыграть в настольный аэрохоккей, сделать своими руками самолет, посмотреть реконструкцию исторических боев, принять участие в ораторских поединках.

А в 16:00 на улице Красной начнется молодежное шествие. Колонны пройдут от Орджоникидзе до Театральной площади.

В это же время любители кикбоксинга смогут увидеть финал чемпионата и первенства Краснодара. Бои пройдут у Театра драмы. Завершит второй день концерт и еще один фейерверк. Хедлайнерами праздничной программы станут группа «Серебро» и Наргиз Закирова.

Общественный транспорт 22 и 23 сентября будет работать до полуночи.

А для тех, кто во время праздника останется дома, телеканал «Кубань 24» покажет прямую трансляцию торжества. В субботу она начнется в 20:00, а в воскресенье — в 19:00.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник