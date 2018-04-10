В Краснодаре стартует акция «Стена памяти»

В День Победы 9 мая с 12:00 до 15:00 на светодиодном экране, установленном на здании администрации города, покажут фотографии участников Великой Отечественной войны с небольшим рассказом о каждом из них.

«Мы обращаемся к жителям Краснодара с предложением рассказать о своих родственниках-фронтовиках, тем самым почтить память своих дедов и прадедов, дать возможность нашим детям и внукам сегодня гордиться подвигом своих героических предков», — сказала начальник управления культуры Ирина Лукинская.

Для того, чтобы стать участником акции «Стена памяти», необходимо до 30 апреля представить копию фотографии родственника-участника Великой Отечественной войны в формате «.jpeg», небольшой рассказ о его судьбе, и, если сохранились в семейном архиве, — наградные листы, фронтовые письма, другие памятные документы.

Все материалы следует отправить на электронный адрес tasyakos@mail.ru, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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