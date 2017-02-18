В Краснодаре стартует цикл мероприятий о развитии экспорта

В Краснодаре с 21 февраля стартует цикл мероприятий о развитии экспорта «Региональный трек: сделано в России».

Первое мероприятие пройдет в Российском экспортном центре. Участниками станут представители Центра поддержки экспорта края, общественных организаций «Деловая Россия» и «Опора России», региональной Торгово-промышленной палаты. Планируется, что спикером выступит вице-губернатор Игорь Галась.

Запланировано проведение панельной дискуссии и круглого стола в формате мозгового штурма. Организаторы отмечают, что обсуждение позволит краснодарскому бизнесу определить ключевые проблемы, возникающие во время экспортной деятельности. С помощью экспертов они смогут выработать единый подход к их решению.

Серия мероприятий «Региональный трек: Сделано в России» посвящена теме развития экспорта и привлечению регионального бизнеса к этой деятельности. В 2017 году сессии пройдут в Краснодаре, Калиниграде, Уфе. Итоги подведут в октябре на V Международном экспортном форуме «Сделано в России». Организатором выступает «Российский экспортный центр». Это государственный институт поддержки экспорта, созданный при поддержке Правительства РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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