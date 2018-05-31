В Краснодаре стартует детский турнир по уличному баскетболу

Всекубанский турнир среди дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края традиционно берет начало 1 июня во всех муниципалитетах.

В Краснодаре в городском этапе примут участие более 500 любителей уличного баскетбола. В стартовом этапе турнира в кубанской столице соревноваться будут более 120 команд.

В турнире примут участие спортсмены трех возрастных категорий: младшей — 11-12 лет, средней — 13-14 лет и старшей — 14-15 лет.

Участников городского финала первыми определят спортсмены Западного округа. На площадках в сквере Дружбы народов матчи будут идти с 10:00 в течение всего дня 1 июня. Старт даст трехкратный победитель Евролиги, обладатель Кубка Европы и чемпион Европы, генеральный менеджер БК «Локомотив-Кубань» Алексей Саврасенко.

Уже 8 июня в ходе городского финала станут известны по три сильнейшие команды в каждой возрастной группе: и среди юношей и среди девушек.

Следующий этап — зональный — состоится с 20 по 21 июня, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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