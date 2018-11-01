В Краснодаре стартует полуфинал конкурса «Лидеры Кубани — движение вверх!»

Из первых 100 полуфиналистов 2 ноября выберут 25 человек, которые перейдут в итоговый этап.

Участникам предстоят оценочные испытания, бизнес-кейсы, моделирование управленческих и чрезвычайных ситуаций, среди тестов будут и отдельные элементы из норм ГТО.

Следующие зональные полуфиналы пройдут в Армавире, Краснодаре и Абрау-Дюрсо. На каждом из них также выберут по 25 финалистов.

Конкурс «Лидеры Кубани – движение вверх!» проводится впервые по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева. Цель – выявить перспективных менеджеров, а также создать условия для реализации их потенциала. В полуфинал прошли 400 человек, которые набрали наибольшее количество баллов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник