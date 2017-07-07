В Краснодаре стартует прием работ на фотоконкурс имени Дмитрия Морозова

Принять участие в отборе желающие могут с 8 июля по 10 ноября.

В память о Дмитрии Морозове на Кубани каждый год проводят творческий конкурс. Жизнь одного из лучших фотографов края трагически оборвалась в автокатастрофе девять лет назад.

На конкурсе снимки будут оценивать в четырех номинациях: красота женщины, портрет, жанровая и концептуальная фотография. Разместить работы можно на официальном сайте проекта. Победителей ждут ценные призы. Самые удачные кадры представят на выставке.

В прошлом году участники прислали более 2 тыс. фотографий из разных регионов России, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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