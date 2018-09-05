В Краснодаре стартует третий сезон «Школы молодого предпринимателя»

В коворкинг-центре «Место действия» 8 сентября начнется обучение начинающих бизнесменов.

Как сообщили в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, за три месяца практики участники посетят мастер-классы экспертов во всех сферах бизнеса, поработают с персональными наставниками и создадут свой уникальный проект.

В ведомстве уточнили, что основной темой станут современные цифровые технологии и их практическое применение. В рамках программы участников ждут семинары по созданию эффективных посадочных страниц, оценке бизнес-идей, работе контекстно-медийных сетей.

Занятия будут проходить каждую субботу в 11:00 в коворкинг-центре «Место действия».

Проект «Школа молодого предпринимателя» реализуется с 2016 года. В предыдущем потоке приняли участие более 150 человек, из которых 12 уже реализовали свои бизнес-идеи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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