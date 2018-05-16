В Краснодаре стартует третья «Школа агротуризма»

Мероприятие 16 мая организует министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Основная тема для обсуждения на бизнес-конференции — «Агротуризм как рентабельный бизнес». Участниками Школы станут начинающие и практикующие фермеры, предприниматели, реализующие проекты в сфере агротуризма, туроператоры, маркетологи, бизнес-тренеры, ученые и преподаватели ведущих вузов.

В качестве спикеров выступят представители минкурортов края, Ассоциации агротуризма, администраций муниципальных образований региона, руководители объектов сельского туризма.

Эксперты расскажут участникам о том, как грамотно сформировать маркетинговую стратегию и эффективно взаимодействовать с туристскими организациями, познакомят с современными принципами и методами менеджмента, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Школа агротуризма» для предпринимателей впервые прошла в 2017 году. Участниками бизнес-конференции стали представители компаний, специализирующихся на предоставлении услуг в сельском туризме.

В Краснодаре в декабре прошлого года вторую «Школу агротуризма» посетили 90 предпринимателей.

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