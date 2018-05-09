В Краснодаре стартует всероссийский проект «Диалоги с Героями»

В рамках проекта запланированы встречи молодежи с Героями РФ. В России проект стартует 10 мая, первые встречи пройдут в Краснодаре.
В Краснодар приедут Герои Российской Федерации Вячеслав Бочаров, Алексей Романов, Николай Гаврилов и Герой Советского Союза Валерий Бурков. Они поделятся своими знаниями с кубанской молодежью, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе управления молодежной политики министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
«Диалоги» пройдут на базе лицея №64, Кубанского государственного аграрного университета, в управлении молодежной политики министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и в выставочном зале Боевой Славы.
Все новости по теме:
День Победы
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту