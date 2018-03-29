В Краснодаре стартуют краевые соревнования по плаванию памяти Владимира Волкова

Бороться за медали турнира будут 270 спортсменов из 11 районов Кубани.

Пловцы разыграют награды в пяти дисциплинах на дистанциях 50 и 100 м. Участвовать будут мальчики от 11 до 13 лет и девочки от 9 до 11 лет. Призеры станут известны в финальный день — 30 марта.

«Для многих детей этот старт является первым важным и крупным в их спортивной карьере. На этих соревнованиях дети понимают, каким стилем они лучше плавают — брасс, кроль, дельфин, на спине», — пояснила врио директора ЦОП по плаванию Юлия Фролова.

Владимир Волков — заслуженный тренер РСФСР, участник Великой Отечественной войны. Самая знаменитая воспитанница специалиста — двукратный призер Олимпийских игр Любовь Русанова. Соревнования памяти прославленного тренера пройдут в Краснодаре в седьмой раз.

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