В Краснодаре стоимость аренды однушки с начала года выросла на 10%

Эксперты провели мониторинг стоимости аренды жилья в 69 крупнейших городах страны.

По данным экспертов портала «Мир квартир», средняя плата за наем квартир всех типов за первый квартал года возросла на 3,4%. Заметнее всего цена увеличилась в Кургане, Краснодаре и Орле.

Исследование показало, что в 55 городах за это время ставки по аренде жилья выросли. Анализировали квартиры вторичного рынка и помещения в новостройках, которые не подпадают под категорию элитного.

В Краснодаре за три месяца ставки увеличились на 10,4% — снять однушку можно за 16 тыс. 163 рубля.

В пятерку сегмента рейтинга эксперты также включили Новокузнецк с ростом величины аренды на 10,2% и Новосибирск — плюс 9,7%. Самые высокие цены зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Симферополе и Севастополе.

Магнитогорск стал городом, в котором снять однокомнатную квартиру наиболее выгодно — 6 тыс. 944 рубля в месяц.

По уровню роста цен на двухкомнатные квартиры лидерами рейтинга стали Нижний Тагил, Ростов-на-Дону и Орел. В целом по стране двушки за первый квартал подорожали в 53 городах в среднем на 3%.

Самые высокие ставки на двухкомнатные квартиры зафиксированы в столице. Средняя цена там за первый квартал года выросла на 3,5% и достигла 50 тыс. 609 рублей. Далее следуют Сочи — 36 тыс. 450 и Санкт-Петербург — 34 тыс. 556.

Самая выгодная аренда двушек — в Волжском, Чебоксарах, Новокузнецке, Ижевске и Магнитогорске: от 9 до 10,5 тыс. рублей в месяц.

Самые дорогие трешки сдаются в Москве — 61,5 тыс. рублей в месяц, Сочи — 51 тыс. и Санкт-Петербурге — 48,5 тыс., пишет «Российская газета».