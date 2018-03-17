В Краснодаре столкнулись две иномарки, одна из них вылетела на тротуар

Авария произошла 17 марта около 11:50 на перекрестке улиц Суворова и Карасунской.

Фотографии и видеозаписи с места ДТП в соцсетях опубликовали очевидцы. По их данным, столкнулись несколько машин.

Один из автомобилей ехал на большой скорости. После столкновения легковушка вылетела на тротуар и протаранила там припаркованные машины. Очевидцы сообщают, что пострадали как минимум двое водителей, одного из них зажало в салоне.

Обстоятельства аварии уточняются.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник