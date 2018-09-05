В Краснодаре столкнулись трамвай № 20 и грузовик

Авария произошла 5 сентября в 11:19 на перекрестке улиц Садовой и Кузнечной.

По предварительным данным, грузовик на светофоре не уступил дорогу трамваю, который следовал по маршруту № 20.

«По данным на 12:00, движение на линии все еще не возобновлено. Трамваи маршрутов № 3, 20, 21 и 22 следуют в объезд по улице Коммунаров», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП «КТТУ».

Информация о ДТП уточняется.

Previous

Next

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник