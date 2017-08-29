В Краснодаре столкнулись трамвай и КамАз

Авария произошла в 12:40 29 августа на пересечении Колхозной и Клинической.

В социальных сетях очевидцы опубликовали видео и фотографии с места происшествия. У трамвая выбито лобовое стекло и смята передняя часть.

«Столкнулись трамвай № 15 и КамАз. Простой составов в этом районе длился час. Движение восстановили в 13:40», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе КТТУ.

По предварительным данным, пострадавших нет. Виновника аварии будут устанавливать правоохранители.

Публикация от Свежие ДТП, г. Краснодар (@krddtp) Авг 29 2017 в 3:30 PDT

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