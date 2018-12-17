В Краснодаре столкнулись трамвай и Mercedes Gelandewagen

Авария произошла 17 ноября в 13:08 на улице Московской между улицами Зиповской и Карякина.

«По предварительным данным, трамвай следовал по 15 маршруту в сторону конечной остановки. На нерегулируемом переезде водитель иномарки не заметил трамвай и при повороте налево столкнулся с ним», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24 2 в пресс-службе МУП «КТТУ».

Время простоя на линии составило 16 минут, в аварии никто не пострадал. Сейчас трамваи идут по расписанию.

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