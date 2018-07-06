В Краснодаре строительство школы на хуторе Ленина планируют завершить к 15 июля

Спикер городской думы Краснодара Вера Галушко и ее первый заместитель Виктор Тимофеев приехали на хутор имени Ленина с инспекцией хода работ по строительству школы на 1 тыс. мест и благоустройству ее территории.

Как рассказала Вера Галушко, сейчас внутренние отделочные работы завершены, почти все кабинеты укомплектованы мебелью и оборудованием, высажены деревья, кустарники и газонная трава. Установлены лавочки и мачты освещения. Идут работы на территории стадиона, теплицы.

Галушко отметила, что строителям удалось за короткий срок сделать достаточно большой объем работ. Она подчеркнула важность максимально ускорить все процессы, чтобы к 15 июля завершить все работы.

Спикер городской думы также побывала в поселке Пригородном, где по федеральной программе «Жилище» ведется строительство нового корпуса на 400 мест школы № 81.

В рамках рабочей поездки состоялся прием граждан. Жители поселка пришли к депутатам с жалобами, просьбами и обращениями. Их вопросы касались перебоев с подачей электроэнергии, благоустройства территории, вывоза мусора, асфальтировки дорог, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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