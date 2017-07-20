В Краснодаре строительство ЖК «Казанский» будет завершено в срок

В месяц два этажа — с такой скоростью теперь идет возобновленная стройка жилого комплекса «Казанский» в Краснодаре. В начале этого года возведение объекта было остановлено из-за финансовых проблем.

Банк, с которым работал застройщик, разорился. Дольщики боялись, что работы заморозили надолго. Но компания нашла инвестора и дом будет сдан, как и планировалось по договору. Застройщик закупил весь необходимый материал. Сейчас работы идут в несколько смен.

«На сегодняшний день после возобновления работ выполнены железобетон десятого и частично 11 этажа. Идет кладка облицовочным кирпичом второго этажа. Ведется монтаж межквартирных перегородок на втором этаже», — рассказал генеральный директор строительной компании «Краснодар девелопмент» Игорь Стром.

Узнать о ходе стройки можно на сайте компании. Отчеты размещают на главной странице. Будущие жильцы могут оценить работы и на самом объекте. Для них постоянно проводят экскурсии. С августа на участке начнет работать еще один кран. Жилой комплекс планируют сдать в 2018 году.

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