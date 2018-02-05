В Краснодаре студенты почистили памятники на Всесвятском кладбище

Учащиеся краевых вузов и другие добровольцы присоединились к акции «Родина Героев».

В рамках акции волонтеры приводят в порядок монументы и памятные места, посвященные Героям Великой Отечественной войны. Студенты провели субботники в сквере «Старокорсунский» и парке героев-танкистов поселка Колосистого. Также они занялись уборкой территории Всесвятского кладбища в Краснодаре. Активисты почистили памятники, привели в порядок тропы, убрали ветки и листья между оградами. Акцию приурочили ко Дню освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков.

«Это наша идентичность, наша культура, наша история. Здесь похоронены воины и люди, которые стояли у истоков создания нашего города. Поэтому студенты и гражданские активисты пришли сюда, чтобы принять участие в акции», — сказал активист Александр Пилипенко.

Для кубанских студентов эта акция — еще один повод поблагодарить героев-освободителей.

«Обидно, что никто не ухаживает за их могилами. Они очень многим пожертвовали ради нас, и хочется хоть чем-то пожертвовать для них», — отметил студент КубГТУ Егор Хондак.

«Нужно ухаживать и поддерживать чистоту здесь, чтобы люди, приходя сюда, видели, что здесь лежат герои», — считает студентка КубГТУ Елизавета Ковалевская.

В планах у волонтеров — поездка в поселок Знаменский. Там студенты также планируют провести уборку у мемориала воинам-героям.

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