В Краснодаре суд арестовал бывшего сельского главу по делу о взятке

В Краснодаре 3 февраля суд арестовал бывшего главу Новодмитриевского сельского поселения Северского района, которого подозревают в получении взятки.

«Состоялось судебное заседание, на котором мужчине предъявили обвинение по двум эпизодам ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом». Суд также избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» следователь СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Эдуард Аракелин.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», к главе поселения обратился бизнесмен, который хотел взять в аренду земельный участок в станице Новодмитриевской. Глава поселения сообщил, что может предоставить участки земли площадью 10 и 16 соток, однако за каждую сотку предпринимателю необходимо заплатить 25 тыс. рублей. Чиновник добавил, что может предоставить участок другому предпринимателю за 980 тыс. рублей, которые нужно передать частями. Об этом бизнесмен сообщил в правоохранительные органы. В ноябре 2016 года госслужащего задержали в одном из ресторанов Краснодара при получении денег. Возбудили уголовное дело.

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