В Краснодаре суд начал допрос экс-полицейского, подозреваемого в убийстве школьницы

Краснодарский краевой суд 12 апреля приступил к допросу бывшего полицейского Ивана Сорокоумова, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве школьницы в августе 2015 года.

Об этом интернет-порталу «Кубань 24» сообщил адвокат стороны пострадавших Александр Попков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», СК РФ 1 сентября 2015 года возбудил уголовное дело в отношении инспектора по делам несовершеннолетних, которого подозревают в убийстве 12-летней девочки после того, как она отказалась вступить с ним в половую связь. Следствие в октябре 2015 года установило причастность экс-полицейского к еще одному преступлению. Сорокоумова направили в Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского для прохождения психиатрической экспертизы. Психиатрическая экспертиза показала, что у бывшего инспектора по делам несовершеннолетних нет никаких отклонений.

В Краснодаре 13 декабря 2016 года заместитель прокурора края подписал обвинительное заключение и дело передали в суд, а 10 января 2017 года состоялось первое судебное заседание, которое прошло в закрытом режиме. Согласно обвинению, бывшему полицейскому инкриминируются все статьи УК РФ против половой неприкосновенности детей. Иван Сорокоумов заявил, что свою позицию относительно признания или непризнания вины озвучит позже. Подельником Ивана Сорокоумова считают Сергея Калганова, которому вменяется в вину два эпизода домогательства, он свою причастность к преступлению отрицает.

Прокурор ходатайствовал о запрете адвокату Александру Попкову распространять любую информацию о ходе процесса, однако Краснодарский краевой суд не удовлетворил это ходатайство.

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