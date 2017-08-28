В Краснодаре суд начнет рассмотрение дела о ДТП с рабочими на улице Дзержинского

Заседание начнется 28 августа в 11:00 в Прикубанском суде краевой столицы.

Об этом интернет-порталу «Кубань 24» рассказали в пресс-службе прокуратуры Прикубанского округа Краснодара.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», 29 июня в краевой столице 17-летний подросток на джипе сбил пятерых дорожных рабочих. Один из них погиб, остальные, включая водителя, госпитализированы.

По данным прокуратуры, оказалось, что 17-летний подросток, который был за рулем Land Rover, находился в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Источник в правоохранительных органах сообщил, что за рулем джипа был сын бывшего начальника краснодарской милиции Александра Семенова, который покинул свою должность в 2011 году во время реформирования ведомства. Молодого человека после ДТП задержали.

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