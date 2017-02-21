В Краснодаре суд одобрил штраф в 2,5 млн рублей в отношении «Ашана»

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа 21 февраля оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций и предписание краснодарского УФАС о признании ООО «Ашан» нарушителем антимонопольного законодательства.

Ранее в УФАС России поступило заявление от поставщика (производителя продукции) на действия торговой сети. По результатам рассмотрения заявления в отношении «Ашана» возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Комиссия установила, что ретейлер навязывал заявителю заведомо невыгодные условия годового соглашения, в том числе противоречащие требованиям действующего законодательства, «посредством угроз блокирования возможности заказа продукции». Комиссия УФАС выдала предписание об устранении нарушений.

Не согласившись с решением и предписанием комиссии, ООО «Ашан» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края, который решением от 9 августа 2016 года отказал ретейлеру в удовлетворении заявленных требований.

Затем ООО «Ашан» обратилось в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд с заявлением об отмене решения Арбитражного суда Краснодарского края и признании недействительными решения и предписания Краснодарского УФАС России. Суд 24 октября 2016 года отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.

Не согласившись с указанным постановлением, ООО «Ашан» подало кассационную жалобу в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, который также отказал ретейлеру в удовлетворении кассационной жалобы

Торговая сеть привлеча к административной ответственности в виде штрафа на сумму 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба УФАС по Краснодарскому краю.

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