В Краснодаре суд оправдал рэпера Хаски по одной из статей

В Первомайском районном суде краевой столицы 22 ноября рассмотрели дело в отношении рэпера по ч. 2 ст. 20.2 КоАП.

Судья определила, что рэпер не нарушал установленный порядок организации публичного мероприятия, по этой статье он оправдан.

Судья также отметила, что массовое мероприятие, которое бы вызвало затор на дороге, не было, что видно на видеозаписи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», суд арестовал рэпера Хаски на 12 суток за правонарушение по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП).

в Краснодаре отменили концерт рэпера Хаски. Выступление должно было состояться 21 ноября на площадке Arena Hall. Полицейские задержали исполнителя за дебош. На входе перед клубом рэпер залез на крышу автомобиля и попытался исполнить одно из своих произведений. Фанаты перекрыли улицу. После этого к автомобилю подошли сотрудники полиции, сняли музыканта с крыши машины и увели.

Музыкант отказался пройти медосвидетельствование. Полиция составила три административных протокола в отношении задержанного 21 ноября исполнителя Дмитрия Кузнецова, максимальное наказание по каждому из правонарушений может составлять до 15 суток ареста. По словам адвоката, рэпера обвинили в незаконной организации массового пребывания граждан в общественных местах, в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти, а также в отказе пройти медицинское освидетельствование.

СМИ сообщили, что в Краснодаре против рэпера Хаски завели уголовное дело за повреждение чужой машины.

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