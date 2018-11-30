В Краснодаре суд оштрафовал капитана опрокинувшейся экскурсионной лодки

В краевой столице в ноябре осудили судоводителя, по вине которого произошло опрокидывание экскурсионной лодки с 22 пассажирами на борту.

Следствие и суд установили, что 23 августа во время перевозки туристов на экскурсию к цветущим лотосам по реке Казачий Ерик в Темрюкском районе 50-летний судоводитель нарушил нормы пассажировместимости судна, посадив на борт лодки «Москва-3» 22 человека, вместо положенных 11. Он не избрал безопасный скоростной режим при расхождении со встречным маломерным судном. В результате лодка перевернулась, все находившиеся на борту пассажиры оказались в воде. Семеро получили ушибы, а жительнице Москвы причинен тяжкий вред здоровью, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ СУ РФ.

Возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Приговором Темрюкского районного суда Краснодарского края подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

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