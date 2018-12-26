Об этом 26 декабря сообщил адвокат Алексей Аванесян.

В Краснодарском краевом суде прошли слушания, посвященные пересмотру дела против певца Дмитрия Кузнецова, решение по которому ранее выносил Первомайский районный суд.

«Оставили решение в силе», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» адвокат рэпера Алексей Аванесян.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре отменили концерт рэпера Хаски. Выступление должно было состояться 21 ноября на площадке Arena Hall. Полицейские задержали исполнителя за дебош. На входе перед клубом рэпер залез на крышу автомобиля и попытался исполнить одно из своих произведений. Фанаты перекрыли улицу. После этого к автомобилю подошли сотрудники полиции, сняли исполнителя с крыши машины и увели.

Суд арестовал рэпера Хаски на 12 суток за правонарушение по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Позже судья определила, что рэпер не нарушал установленный порядок организации публичного мероприятия, по этой статье он оправдан. Музыкант отказался пройти медосвидетельствование. За это ему назначили трое суток ареста. Защита рэпера Хаски обжаловала его аресты.

Суд в Краснодаре 26 ноября освободил рэпера Хаски из-под ареста. По словам адвоката, суд согласился выпустить рэпера из-за концертного тура. Адвокат музыканта сообщил о том, что хозяйка машины получила компенсацию. Девушка попросила не возбуждать против него уголовное дело.

В Краснодаре 4 декабря решили не возбуждать уголовное дело против рэпера Хаски.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник