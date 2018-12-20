В Краснодаре суд отказал в компенсации на 130 млн рублей пострадавшим по делу банды Цапков

Краснодарский краевой суд 20 декабря рассмотрел апелляцию пострадавших на решение Октябрьского суда краевой столицы, который отказал им в получении компенсации и оставил это решение без изменений.

Пострадавшие заявили ходатайство о компенсации в размере 130 млн рублей с арестованного счета, открытого на имя гражданской жены лидера ОПГ Сергея Цапка — Анжелы-Марии Цапок.

Всего из 19 пострадавших компенсацию частично получили семеро человек. Адвокат истцов Максим Кошелев добивался выплаты компенсаций за счет арестованных 130 млн рублей всем 19 пострадавшим, большинство из которых не получили вообще ничего.

Адвокат подчеркнул, что судебное решение означает, что жена Сергея Цапка, будучи домохозяйкой, не имея никаких доходов, получит оставшиеся на счете 6 млн долларов (почти 400 млн рублей) — актив преступной группы, а пострадавшие по делу останутся без компенсации.

«Суды при рассмотрении этого дела не встали на сторону пострадавших и не стали выяснять, откуда у безработной жены главаря банды могли оказаться 6 млн долларов», — добавил адвокат.

Кошелев подчеркнул, что намерен оспорить решение Краснодарского краевого суда в кассационной инстанции, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», группа потерпевших по делу банды Сергея Цапка в 2015 году обратилась в суды Кубани и Ростовской области с гражданскими исками о компенсации морального и материального вреда на общую сумму около 1,4 млрд рублей. В Ростове-на-Дону 3 августа 2015 года Пролетарский районный суд взыскал с участников банды Цапка 1,4 млн рублей по первому иску о компенсации морального вреда. Кущевский районный суд 21 сентября 2015 года удовлетворил иски семи потерпевших от банды Цапка на сумму более 250 млн рублей. Апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда 22 декабря 2015 года отменила жалобу адвоката участницы банды Цапка Натальи Протасовой о снижении компенсации с осужденных в 150 млн рублей.

Гражданская жена Сергея Цапка — Анжела-Мария Цапок — подавала апелляцию о восстановлении срока обжалования решения Кущевского районного суда, который взыскал в пользу потерпевших по уголовному делу банды из станицы Кущевской 253 млн рублей, в том числе более 150 млн рублей за счет имущества Сергея Цапка, оставшегося после его смерти.

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону в июле 2016 года приостановил производство о взыскании имущества с банды Цапка в пользу потерпевших. В Кущевский суд Краснодарского края в декабре 2016 года поступило два заявления от семи потерпевших по делу банды Цапка. Они попросили компенсировать им моральный вред на сумму 6,4 млрд рублей.

Краснодарский краевой суд 28 марта 2017 года оставил в силе решение о взыскании 153 млн рублей компенсации потерпевшим жителям станицы Кущевской с имущества лидера банды Сергея Цапка, в апелляционной жалобе Анжелы-Марии Цапок на решения Кущевского районного суда от 21 сентября 2015 года отказали. В мае 2016 года судебные приставы приступили к взысканию компенсации. В частности, был арестован особняк в Ростове-на-Дону площадью около 300 кв. м, в котором жили несовершеннолетние дети Сергея Цапка. Железнодорожный суд Ростова-на-Дону в 2018 году отказал вдове главаря банды Цапков в снятии ареста с 6 млн долларов. Анжела-Мария Цапок также требовала снять наложенный в 2010 году арест на машину Porsche Panamera Turbo, особняка и денег. Позже Октябрьский районный суд Краснодара снял арест с 5,5 млн долларов на банковском счету Цапок.

Краснодарский краевой суд 26 сентября оставил в силе определение Октябрьского районного суда, который снял арест с 5,5 млн долларов на счету вдовы главаря кущевской банды Сергея Цапка Анжелы-Марии Цапок.

Сергей Цапок умер в краснодарском СИЗО 7 июля 2014 года. Судмедэкспертиза подтвердила его естественную смерть. Сын погибшего в Кущевской фермера Аметова опознал тело Цапка. Главарь банды был приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима. Высшую меру наказания получили и два его подельника — Владимир Алексеев и Игорь Черных. Ближайшие 20 лет в колонии строгого режима проведут Вячеслав Цеповяз и дядя лидера группировки Николай Цапок, Владимир Запорожец — 19 лет. На счету банды Цапка с 1998 по 2010 год в общей сложности 19 убийств, в том числе четырех детей в доме фермера Аметова.

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