Краснодарский краевой суд в декабре отменил решение Октябрьского районного суда, который признал законным возбуждение уголовного дела в отношении Евгения Львова.

Бизнесмен стал фигурантом уголовного дела об уклонении от погашения кредиторской задолженности после заявления бывшего партнера по бизнесу такси Олега Масленникова. Суды установили, что Львов задолжал своему оппоненту 325 тыс. евро. При этом с конца 2017 года эту задолженность не погашал, что стало основанием для его кредитора обратиться в правоохранительные органы. Также в рамках судебных тяжб были арестованы четыре автомобиля Львова на сумму 44 млн рублей.

В результате в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело по ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере». Статья предусматривает максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет. В своей жалобе на решение Октябрьского суда представитель Львова, в частности, утверждал, что в постановлении отсутствуют указания на конкретные действия его клиента, квалифицируемые как злостные. Решение о возбуждении этого уголовного дела отменил Краснодарский краевой суд.

Евгений Львов выступал основателем и совладельцем нескольких сервисов заказа такси — «Сатурн», Red Taxi и Fasten. Владеет долями в нескольких компаниях, сообщает РБК-Краснодар.

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