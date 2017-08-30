В Краснодаре суд продлил арест виновнику ДТП с рабочими на улице Дзержинского

Арест 18-летнему обвиняемому продлили до 28 сентября.

«Однако это не значит, что все это время он будет под арестом. На 31 августа в Прикубанском суде назначено рассмотрение ходатайства адвоката о назначении виновнику ДТП штрафа согласно ст. 76.2 УК РФ. Если будет принято решение о наказании в виде штрафа, то обвиняемый освободится из-под ареста», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре начался суд по делу о ДТП с рабочими на улице Дзержинского. Во время расследования адвокат подал следователю ходатайство о применении к обвиняемому положений при назначении судебного наказания в соответствии со ст. 76.2 УК РФ об освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Фигурант дела о ДТП на Дзержинского полностью признал свою вину, он компенсировал пострадавшим моральный и материальный ущерб. Суд рассмотрит ходатайство о наказании виновника смертельной аварии штрафом 31 августа.

В Краснодаре 29 июня 17-летний подросток на джипе сбил пятерых дорожных рабочих. Один из них погиб, остальные, включая водителя, были госпитализированы.

По данным прокуратуры, оказалось, что 17-летний подросток, который был за рулем Land Rover, находился в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Наказание по нему предусмаривает от двух до семи лет лишения свободы.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что за рулем джипа был сын бывшего начальника краснодарской милиции Александра Семенова, который покинул свою должность в 2011 году во время реформирования ведомства. Молодого человека после ДТП задержали.

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