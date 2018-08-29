В Краснодаре суд продлил конкурсное производство в «Идея Банке»

Арбитражный суд Краснодарского края на заседании продлил конкурсное производство на полгода.

Ходатайство о продлении подавал конкурсный управляющий, так как не было продано имущество должника и не произведены расчеты с кредиторами. Суд согласился с его доводами и принял решение продлить конкурсное производство, сообщает «РБК-Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Центробанк 19 декабря 2016 года отозвал лицензию у краснодарского «Идея Банка» и назначил организации временную администрацию. По данным регулятора, «Идея Банк» проводил высокорискованную кредитную политику. При этом деятельность кредитной организации была ориентирована на проведение сомнительных операций. В июле 2017 года суд признал банкротство краснодарского «Идея Банка». В феврале суд на полгода продлил конкурсное производство в банке.

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