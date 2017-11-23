В Краснодаре суд продлил срок домашнего ареста бывшему вице-губернатору Гриценко

Юрий Гриценко останется под домашним арестом до 25 января.

Октябрьский суд Краснодара удовлетворил ходатайство следствия и оставил под домашним арестом бывшего заместителя главы края Юрия Гриценко, обвиняемого в мошенничестве и превышении полномочий. Адвокат Дмитрий Байков сообщил, что защита просила изменить экс-чиновнику меру пресечения на залог или подписку о невыезде, однако суд счел возможным лишь изменить условия содержания обвиняемого — теперь Юрию Гриценко разрешены ежедневные прогулки, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщал интернет-порталу «Кубань 24», ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обращался к следственным органам с просьбой ускорить расследование дела в отношении его заместителя. Вениамин Кондратьев 24 мая подписал распоряжение об освобождении вице-губернатора Юрия Гриценко от занимаемой должности. Октябрьский районный суд 24 мая арестовал на два месяца Юрия Гриценко, подозреваемого в превышении полномочий и мошенничестве.

Гриценко занимал пост вице-губернатора края по строительству, архитектуре, ГО и ЧС с 21 октября 2015 года.

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