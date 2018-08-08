В Краснодаре суд рассмотрит дело о ДТП с участием Федора Смолова

Административные материалы 9 августа рассмотрит Октябрьский районный суд.

Судебное заседание по административному материалу в отношении Федора Смолова назначено на 15:00, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о произошедшем в Краснодаре ДТП с участием дорогой иномарки стало известно 1 августа. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на несколько секций дорожного ограждения.

Фотографии с места аварии в соцсети выложили очевидцы. За рулем иномарки в дорогой комплектации M5 First Edition был нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов.

Ущерб от ДТП составил около 60 тыс. рублей. Авария попала на видео.

Федор Смолов 2 августа подтвердил, что был за рулем разбившегося в Краснодаре BMW. В отношении футболиста составили протокол, ему грозит лишение прав.

Дело рассмотрит мировой суд в Краснодаре.

Главный тренер ФК «Краснодар» заявил, что санкций в отношении Смолова за ДТП не будет.

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