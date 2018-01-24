Слушание пройдет 24 января на судебном участке № 35 Карасунского округа.

«В Краснодаре суд рассмотрит дело об избиении мальчика на детской площадке. Уголовное дело будет рассматривать мировой судья», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» адвокат потерпевшего Василий Ястреб.

Заседание назначено на 15:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в социальных сетях в октябре 2017 года появилась видеозапись с камеры наблюдения, установленной на одной из детских площадок. На записи видно, как взрослый мужчина бьет ребенка. Личность ударившего ребенка на детской площадке установили. Им оказался 34-летний местный житель.

После появившихся в СМИ публикаций руководитель краевого следственного управления Вадим Бугаенко поручил провести процессуальную проверку и дать правовую оценку действиям мужчины. Дело взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Возбудили уголовное дело. Выяснилось, что 1 октября 2017 года между детьми на детской площадке на улице Гидростроителей произошел конфликт, в результате которого девятилетний мальчик несколько раз ударил другого по голове. Тот рассказал о произошедшем своему отчиму, после чего оба вернулись на площадку, где находились дети. Мужчина из хулиганских побуждений ударил обидчика пасынка по лицу, повалив ребенка на землю, после чего нанес еще один удар. Мальчик получил ушибы нижней губы и носа, у него образовались гематомы на теле. Мужчина также ударил второго ребенка на площадке.

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