В Краснодаре суд рассмотрит вопрос о лечении подростка, кравшего золото

Материалы уголовного дела в октябре передали в суд.

По данным следствия, 17-летний парень дружил с девушкой из соседнего подъезда одного из домов на улице Дмитрия Благоева в микрорайоне Гидростроителей. С декабря 2016 года по 14 февраля он приходил к ней в гости в отсутствие матери и младшего брата девушки. В то же время мать девушки стала замечать, что из шкатулки пропадают ювелирные изделия. Как позже выяснилось, всего пропало более 30 изделий из золота на сумму около 706 тыс. рублей. Женщина спросила свою дочь о том, куда пропали украшения. Та призналась, что в гости неоднократно приходил парень из соседнего подъезда.

«Возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ о тайном хищении чужого имущества в крупном размере. Во время расследования выяснилось, что подозреваемый страдает психическим расстройством и не осознает противоправность своих поступков», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» следователь по особо важным делам СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Владимир Сорокин.

Материалы уголовного дела направили в суд для вынесения решения о принудительном лечении подростка.

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