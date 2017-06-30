В Краснодаре суд вынес приговор членам банды Армена Арутюняна

Четверо участников действовавшей в Краснодарском крае группировки Армена Каневского получили длительные сроки заключения.

На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных, исходя из роли каждого подсудимого в совершенных преступлениях, суд приговорил Олега Ванченко, Эрнеста Лалабекова, Манука Торосяна и Александра Жигалко к заключению в колонии строгого режима на срок от девяти лет до 21,5 года, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Приговор постановлен 30 июня.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском краевом суде в феврале 2017 года начался процесс по уголовному делу об убийстве председателя совета директоров Новокубанского коньячного завода Сурена Егиазарова. По версии обвинения, четверо подсудимых входили в банду криминального авторитета Армена Каневского (Арутюняна). Трое подсудимых не признают свою вину, один признается в недоносительстве.

По данным следствия, четверо мужчин в возрасте от 45 до 55 лет были членами организованной преступной группы. Участники банды нападали на людей, вымогали деньги с применением насилия, а в случае отказа убивали их. В Армавире двое подозреваемых в 2006-2007 годах вымогали около 30 тыс. долларов США у председателя совета директоров коньячного завода. В январе 2007 года мужчина отказался выполнить их требования, тогда злоумышленники убили его в придорожном кафе на хуторе Трудобеликовском в Красноармейском районе, выстрелив в него из пистолета и автомата. Они убили также двух его знакомых, которые приехали вместе с бизнесменом на встречу.

Эти же мужчины в станице Каневской в середине февраля 2007 года на территории цеха расстреляли члена своей банды, участвовавшего в убийстве троих лиц и являвшегося директором кафе на хуторе Трудобеликовском. Главаря банды — Арутюняна — задержали в 2009 году после драки в новороссийском кафе «Старый фаэтон», в результате которой один из участников конфликта скончался. Суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил к 11 годам колонии строгого режима. Армен Арутюнян скончался в декабре 2010 года в Астраханской области, где отбывал наказание.

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