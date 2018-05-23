В Краснодаре суд заблокировал сайт о продаже прав управления яхтами и гидроциклами

Интернет-ресурс, на котором была размещена информация о продаже удостоверений, обнаружила транспортная прокуратура.

Установили, что на одном из сайтов организована продажа удостоверений на право управления маломерными судами: моторной лодкой, катером, яхтой, гидроциклом, парусным судном. На сайте также предоставляли услуги по предоставлению медицинских справок, оформлению госпошлины, имелась информация о ценах, контактные данные, условия доставки. Так, например, было сказано, что документы можно получить в течение нескольких дней в Москве или доставкой по России.

Транспортная прокуратура направила иск о признании информации запрещенной к распространению и блокировке сайта в Октябрьский районный суд Краснодара. Суд требование удовлетворил. После того, как решение вступит в силу, его направят в Роскомнадзор для включения сайта в реестр, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

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