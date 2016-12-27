В Краснодаре сумму на погашение долга города сократят на 250 млн рублей

Мэр Краснодара Евгений Первышов 27 декабря на встрече с журналистами заявил, что сумма на обслуживание муниципального долга в 2017 году снизится до 1 млрд 250 млн рублей.

Мэр уточнил, что на конец 2016 года обязательства города по кредитам перед организациями составили 9 млрд рублей.

«Сумма достаточно существенная. Больше мы кредитоваться в банковском секторе не можем, мы не можем получать кредиты от органов государственной власти, и долг в 9 млрд рублей перед банками будет серьезно и сильно давить на бюджет Краснодара», — заявил он.

На 2017 год в бюджете заложено 1,5 млрд рублей на обслуживание долга. Банкам необходимо будет вернуть 2,8 млрд.

Глава города обратил внимание на то, что проценты по кредитам, которые в разные периоды брал муниципалитет, сильно отличаются друг от друга: есть и 14% , и 13%, и 12%.

«Общий колеблется где-то в районе 12,5% — 13%. Это почти коммерческие кредиты. Сейчас разговариваем с крупными государственными банками, чтобы у нас была возможность консолидировано перекредитоваться, предложено кредитное соглашение, которое оценивается где-то в 4 млрд рублей. Оно позволит значительно снизить процентную ставку, тем самым, уйти от «драконовских» кредитов, по которым сегодня кредитуемся», — отметил Первышов.

По его этом, это позволит сэкономить 250 млн от 1,5 млрд рублей и направить их на другие нужды, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», депутаты гордумы Краснодара 22 декабря утвердили бюджет краевой столицы. Доходы на 2017 год запланированы в 22,3 млрд рублей.

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