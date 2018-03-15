В Краснодаре свидетели украли у участника потасовки упавший кошелек

Злоумышленники воспользовались уличным конфликтом двух мужчин и похитили случайно выроненное портмоне.

В дежурную часть отдела полиции Центрального округа обратился 37-летний местный житель. Мужчина рассказал, что возле развлекательного заведения на улице Красноармейской между ним и неизвестным гражданином произошел конфликт, переросший в потасовку. Во время конфликта он обронил свое портмоне с деньгами, мобильным телефоном и золотой цепочкой. После инцидента мужчина пытался найти свое имущество, но поиски не дали результата. По словам пострадавшего, в кошельке было 100 тыс. рублей.

Полицейские посмотрели записи с камер уличного видеонаблюдения и установили, что к хищению причастны трое молодых людей, которые стали случайными очевидцами конфликта. Они забрали кошелек и уехали на машине.

Оперативники уголовного розыска установили номера автомобиля и задержали предполагаемых злоумышленников. Ими оказались ранее не судимые 27 и 26-летние уроженцы Республики Дагестан и их 34-летний приятель из Краснодара, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

В отделе задержанные признались в преступлении. При этом они заявили, что в портмоне находилось всего 15 тыс. рублей. Деньги они поделили и потратили. Мобильный телефон и цепочку у них изъяли и вернули владельцу.

Возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник