В Краснодаре священнослужители храма посетили исправительную колонию

Священнослужители храма Рождества Христова в апреле посетили исправительную колонию № 14 в пригороде Краснодара.

Они провели молебен и пообщались с осужденными. Такие встречи, уверены служители церкви, могут помочь преступившим закон начать новую жизнь.

«Мы сегодня побывали среди заключенных в канун светлой Пасхи Христовой. Мы принесли к ним слово, мы принесли к ним подарки, которые собирали прихожане во время всего великого поста. Так пусть же каждый, кто участвовал в сегодняшнем молебне, поймет не только, что Бог есть, но и то, что Бог есть любовь. И, выйдя, исправится и начнет новую жизнь», — сказал настоятель храма Рождества Христова отец Александр.

О встречах со священниками просят сами заключенные.

«Человеку, который преступил закон, это необходимо. Раскаяние и церковь помогают, потому что многие — потерянные люди, особенно первое время. Церковь, разговор с Богом дают то правильное понимание, которое должно приходить. В общем-то, сюда и попадаешь, чтобы понять свои ошибки», — отметил заключенный исправительной колонии № 14 Дмитрий Бабкин.

Священнослужители храма Рождества Христова посетили и часовню. Ее строят сами заключенные на территории колонии, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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